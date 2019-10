Victoria Cross Ortona in trasferta a Tornareccio

Domenica 13 ottobre, alle 15.30, il Victoria Cross Ortona affronterà in trasferta il Tornareccio nella gara valevole per la quarta giornata del campionato di Seconda Categoria. Domenica scorsa gli ortonesi, pur perdendo, hanno offerto una buona prestazione e continuando a giocare così i risultati prima o poi arriveranno. Sicuramente sarà una battaglia, ma i ragazzi si sono preparati bene per questa partita convinti che possa essere giunto il momento della prima vittoria in questa nuova categoria.