FlixBus festeggia due anni a Ortona

FlixBus festeggia il suo secondo anniversario a Ortona con un bilancio più che positivo: in un solo anno, il leader europeo dei viaggi in autobus ha più che raddoppiato le presenze sui collegamenti con Ortona, complici soprattutto il prestigio turistico della città e la sempre maggiore considerazione dell’autobus quale alternativa di viaggio economica e sostenibile.

Ortona sempre più amata da Torinesi e Bolognesi. Fiumicino e Ciampino le preferite dagli Ortonesi

Nell’ultimo anno, i passeggeri FlixBus che hanno visitato Ortona sono arrivati soprattutto da Roma, Termoli e Milano. Tuttavia, l’incremento maggiore, nell’ambito della ricerca condotta da FlixBus, si registra sulle rotte in partenza da Torino e Bologna: un trend che attesta la popolarità crescente della città quale destinazione balnerare presso i bagnanti del Nord Italia.

Nella classifica degli Ortonesi, invece, sono gli aeroporti romani di Fiumicino e Ciampino a ottenere la palma di destinazioni preferite, seguiti dalla Capitale.

Da Ortona verso 16 destinazioni italiane. Partenza dalla strada provinciale Santa Liberata

Per garantire ai propri passeggeri tutti i comfort necessari al viaggio, FlixBus prevede la presenza, a bordo, di sedute reclinabili, Wi-Fi gratuito, prese di corrente e toilette. A questi benefici si aggiunge la disponibilità di collegamenti notturni sui collegamenti con Milano, Torino e Bologna, ideali per chi vuole riposare a bordo e risparmiare tempo. In tutto, da Ortona sono raggiungibili 16 destinazioni italiane.

Tutti i collegamenti, in partenza da Strada Santa Liberata, sono prenotabili sul sito www.flixbus.it, tramite l’app FlixBus gratuita e nelle agenzie viaggi affiliate sul territorio.