" Io non rischio" a Ortona - domenica 13 Ottobre 2019 dalle ore 10.00 alle 19.00, Corso Vittorio Emanuele

Anche quest'anno torna in 850 piazze italiane la campagna di informazione " Io non rischio", nata nel 2011 per sensibilizzare la popolazione sui rischi e sulle buone pratiche in caso di Terremoto, Maremoto, Alluvione. La Campagna è promossa dal Dipartimento della Protezione Civile, con ANPAS ( associazione nazionale pubbliche assistenze) e coadiuvata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. A livello Nazionale si svolge nei giorni 12 e 13 ottobre 2019, in occasione della Settimana della Protezione Civile.

Ad Ortona la campagna " Io non rischio" si effettuerà domenica 13 Ottobre 2019 dalle ore 10.00 alle 19.00, presso Corso Vittorio Emanuele ( in caso di pioggia presso il Centro Commerciale Iper-Conad). Uno stand accoglierà i cittadini, dove giovani volontari "comunicatori" del CNAB-Protezione Civile di Ortona daranno puntuali informazioni sui comportamenti adeguati in caso di terremoto e maremoto, consegnando alcuni pieghevoli esplicativi.

Unitamente allo stand, sarà proposta l'esperienza di Trekking Urbano, una passeggiata dolce adatta a tutta la famiglia all'interno del quartiere Terravecchia, per approfondire la conoscenza dei luoghi e dei beni culturali della città, coinvolti durante il terremoto del 10 settembre 1881 e il maremoto del 30 luglio 1627.

L'onda anomala coinvolse il Castello Aragonese e Lo Scalo.

Altre tappe saranno: la Passeggiata Orientale, il primo terrazzamento del Parco Ciavocco, Vico Bonelli, Piazza San Tommaso, Piazza della Repubblica.

Il Trekking sarà effettuato a turni di un'ora ciascuno, con partenza dalle ore 10.15 presso lo stand.

Testimonial della campagna " Io non rischio" per Ortona è Rocco Siffredi, con un video che coinvolge tutti a partecipare all'iniziativa.

E' importante che la cittadinanza si senta protagonista della prevenzione, per essere vigile e pronta ad affrontare l'emergenza.

