PROTEZIONE ORTONA

Anche quest'anno le piazze italiane ospiteranno la campagna comunicativa "Io non rischio" per promuovere le buone pratiche di protezione civile. Oltre 5 mila i volontari impegnati nella distribuzione di materiali informativi relativi ai rischi del territorio e sui comportamenti da adottare in caso di eventi calamitosi. In particolare la città di Ortona vedrà impegnati i volontari dell'associazione Cnab-Protezione civile nella giornata di domenica 13 ottobre a partire dalle ore 10 su corso Vittorio Emanuele II. Le novità di quest'anno dell'iniziativa sono state illustrate nel corso di una conferenza stampa svolta in aula consiliare dal sindaco Leo Castiglione, dall'assessore alla Protezione civile Cristiana Canosa e dai responsabili dell'associazione ortonese e riguardano oltre alla distribuzione del materiale informativo anche la realizzazione di un percorso di trekking urbano che prende spunto dalle vicende storiche di eventi calamitosi che nei secoli passati hanno colpito alcune zone importanti del centro storico di Terravecchia.

Prevenzione insieme alla conoscenza del territorio e della sua storia saranno al centro di una giornata di sensibilizzazione nazionale che anticipa l'apertura della Settimana Nazionale della Protezione civile.

c.s.