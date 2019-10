Rosaria Iacobini ha festeggiato i 100 anni.

Una centenaria a Canosa Sanita ; Rosaria Iacobini , domenica 6 ottobre , ha festeggiato i 100 anni.

I figli, nipoti e tutti i parenti, hanno organizzato una bella festa in onore della centenaria.

Rosaria non si è tirata indietro, anzi, non si è fatta mancare niente. Al pranzo in suo onore, non ha saltato una portata e tra una pietanza e l'altra, si è intrattenuta a dialogare con tutti gli invitati.

- Rosaria Iacobini con i figli Faiulli Roberto ( alla sua sinistra) e Faiulli Bruno ( alla sua destra ) -

- Rosaria Iacobini con il fratello di 94 anni -

Un fiume in piena , tanta simpatia e forza di volontà. Ha ricordato che nella vita ha sempre lavorato, senza mai fermarsi, tutti i giorni tra i campi, cucina e famiglia.

“ Sicuramente una donna esemplare che non ci stancheremo mai di ammirare – commenta Lorenzo Di Sario , sindaco di Canosa Sannita,

comune di 1.328 , che a nome dell'amministrazione comunale, ha donato una targa ricordo con dedica alla super nonnina. - grazie Rosaria, oggi ci hai regalato una lezione di vita, magistrale “

da c.s.