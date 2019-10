PRIMA PASSEGGIATA ECOLOGICA DE " IL COMUNE DELLE IDEE "

Un successo la Prima Passeggiata Ecologica organizzata dall'associazione "Il Comune delle Idee" che si è svolta nella mattinata di domenica 6 ottobre.

Una squadra di 20 cittadini si è rimboccata le maniche ed ha lavorato alla raccolta dei rifiuti più disparati, ridando un nuovo aspetto alle vie che collegano il quartiere Fontegrande al centro e a Contrada Santa Liberata.

Oltre 30 sacchi di rifiuti differenziati in plastica, carta e non riciclabili sono i frutti di questa passeggiata tra Via C. de Ritis, la strada Tratturello e la provinciale Santa Liberata. Una giornata non solo all'insegna dell'ecologia e del rispetto ambientale, ma anche della collaborazione fra le Associazioni del territorio e l'amministrazione comunale che con grande spirito di appartenenza hanno partecipato all'evento.

"Questa prima Passeggiata, fortememte voluta dal nostro socio Claudio Piccinini, ha rimesso sotto la lente le criticità già note legate al problema rifiuti ed allo stesso tempo ha dimostrato come con impegno, sacrificio e collaborazione si possa porre rimedio facilmente a questa emergenza" commenta la presidente de Il Comune delle Idee Carmela Pagnanelli "un ringraziamento speciale alle associazioni Viviamo Fontegrande e Noi a 4 Zampe, ai loro soci e al Sindaco e Consiglieri comunali che hanno partecipato a questo evento con grande energia.

È importante per noi sensibilizzare i singoli cittadini a non gettare cartecce, lattine e sigarette a terra che rappresentano la maggioranza dei rifiuti raccolti: la prevenzione del fenomeno di abbandono dei singoli rifiuti è di assoluta priorità. Questa Passeggiata è solo la prima di una lunga serie che toccherà tutto il territorio di Ortona e a cui invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare".

c.s.