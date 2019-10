Aperte le iscrizioni alla nuova edizione del Corso di scrittura creativa per appassionati - Scopri lo scrittore che è in te

“Credo in un alto valore della scrittura per se stessi ed anche per gli altri, per comunicare in un modo che si sta evolvendo ma conserva un carattere di autenticità unico” sono Sonia Bucciarelli, scrittrice abruzzese e ideatrice e organizzatrice di un corso di Scrittura creativa per appassionati e voglio raccontarvi di questa mia esperienza.

Il Corso di scrittura per appassionati – scopri lo scrittore che è in te è un progetto che sono riuscita a concretizzare nella scorsa primavera a Ortona (Ch) dove vivo da un anno. Il corso è nato dalla mia passione per la scrittura e dal piacere di condividerla con altre persone.

Molti amano scrivere ma mostrano una certa timidezza nel manifestare questo interesse, altre vorrebbero cimentarsi ma non si ritengono all’altezza, ci tengo a precisare che per questo il corso si rivolge a chiunque voglia mettersi alla prova e cimentarsi con la scrittura senza grandi pretese ma con il raggiungimento della soddisfazione di riuscire a comporre testi narrativi come ad esempio una poesia, un racconto, una pagina di diario ecc. L’obiettivo è la condivisione, oltre che fornire indicazioni sui principali elementi che compongono ogni testo narrativo ed ogni incontro prevede una parte teorica, di analisi di materiali e un’esercitazione. Al termine di ogni incontro inoltre, avere ospite uno scrittore permette ai partecipanti un maggiore confronto con chi si mette a loro disposizione raccontando la sua esperienza davanti alla pagina bianca.

Le prime due edizioni mi hanno sorpresa in modo positivo: per avermi fatto conoscere la parte di me che è riuscita a trasmettere ad altri il piacere della scrittura e per aver avuto la possibilità di accogliere il mondo degli altri, dei partecipanti che attraverso la scrittura si sono aperti pian piano, confrontati e condiviso storie della loro vita. Il primo gruppo in particolare si è così legato da mantenere i contatti evolvendosi in un gruppo di lettura itinerante che si riunisce ogni mese.

Da ottobre partirà la terza edizione del corso che sarà presentato il 6 ottobre alle 17:30 in occasione dell'inaugurazione di The Muses:

nuovo polo artistico a Ortona che darà il via a diversi laboratori per adulti e bambini. Anche in altre città Associazioni, scuole e gruppi interessati possono contattarmi scrivendo a sonia.bucciarelli07@gmail.com

Sonia Bucciarelli