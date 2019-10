Domenica alle 11:00, al Comunale di Ortona, arriva il Draghi San Luca

Domenica 6 ottobre alle ore 11:00, presso lo stadio Comunale di Ortona, il Victoria Cross affronterà il Draghi San Luca, la gara è valevole per la terza giornata del campionato di Seconda Categoria. Gli uomini di Mister Caravaggio sono chiamati al riscatto dopo la brutta partita giocata a Celenza sul Trigno, avversario migliore non poteva esserci, infatti arriverà una squadra a punteggio pieno con trascorsi in categorie superiori ed accreditata per il salto di categoria. I ragazzi del Presidente Misci si presenteranno con qualche assenza dovuta ad alcuni giocatori infortunati ma quest'anno la rosa è ampia ed il Mister avrà l'imbarazzo della scelta. Vi aspettiamo numerosi, ingresso libero. FORZA VICTORIA CROSS ORTONA.