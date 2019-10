Eletta la Miss Mascotte Abruzzo 2019, nella finale interregionale Abruzzo/Marche si è aggiudicata il titolo abruzzese Federica Bellicano di Ortona.

La stagione autunnale porta al termine di quasi tutti i concorsi di bellezza nazionali e locali, ma mancava ancora l’assegnazione di un ambito titolo valido per il Concorso Nazionale di Miss Italia riservato alle ragazze minorenni, Miss Mascotte Abruzzo e Marche 2019, la serata finale si è tenuta nei giorni scorsi presso il Club 23 di San Benedetto del Tronto, organizzata dall’ Agenzia PAI di Mimmo Del Moro, patron regionale da oltre 40 anni dello storico concorso MISS ITALIA della famiglia Mirigliani.

Fra le 18 concorrenti presenti in finale

erano ben 9 a rappresentare la regione Abruzzo, coadiuvate dal collaboratore abruzzese Camillo Del Romano, con l’attenta regia di Ivria Montedoro che da anni cura per l’agenzia il concorso di bellezza. La giuria composta da personalità del luogo ha avuto l’arduo compito di designare le vincitrici dei 3 titoli riservati per la nostra regione, decretando al primo posto con la fascia di Miss Mascotte Abruzzo 2019 , la bella Federica Bellicano,

bionda con il suo fisico longilineo ed i 180 cm di altezza, studentessa e già impegnata da qualche anno come modella e fotomodella, fra i suoi grandi sogni da realizzare, aspira ad entrare in un reality riservato ai ragazzi, ma non perde d’occhio la partecipazione al concorso di Miss Italia e per questo dovrà attendere la maggior età per partecipare a pieno titolo alla Finale Nazionale e chissà raggiungere un bel traguardo. Le ripagherebbe anche per i tanti sacrifici personali e dei genitori ma non solo di Federica ma come di tutte le ragazzi minori che ogni volta affrontano per seguire i propri figli negli eventi moda e bellezza.

Le altre fasce sono state assegnate a Raffaella Falce di Sulmona(Aq) Miss Mascotte 2^ Classificata ed a Nunzia Rossi di Spoltore(Pe) Miss Mascotte 3^ Classificata, le altre abruzzesi presenti alla finale sono state: Lisa Rosa, Eliana Braccia, Ioana Ungureanu, Gloria Rossi, Nicole Di Campli e Beatrice Cifri.

Soddisfazione per la stagione appena conclusa anche per Camillo Del Romano storico collaboratore di Mimmo Del Moro, e per non lasciare le proprie miss a riposo nelle prossime settimane, proprio a Lanciano inizierà un corso di recitazione e dizione, dove vedrà la partecipazione delle giovani Miss per un corso di formazione e magari rendere più facile ed agevolarle i loro percorsi professionali nel mondo dello spettacolo.

