Formula aperitivo al Teatro Tosti di Ortona in occasione della stagione di prosa

La stagione di prosa del Teatro Tosti di Ortona, curata dalla Compagnia dell’Alba, diretta da Fabrizio Angelini e da Gabriele De Guglielmo, in collaborazione con l’ACS Abruzzo, per la direzione artistica di Zenone Benedetto, prenderà il via il 24 ottobre con lo spettacolo “L’Arminuta” dal romanzo di Donatella Di Pietrantonio, una produzione del Teatro Stabile d'Abruzzo. La stagione comporterà per gli spettatori una bella novità.

Ci sarà, infatti, la possibilità, prima dell’inizio dello spettacolo, di prendere un aperitivo alla buvette e al foyer del Tosti.

Una formula già sperimentata l’anno passato con lo spettacolo di cabaret di Anna Maria Barbera, in occasione della festa dell’8 marzo, che ha avuto un ottimo successo di pubblico. Per questo gli organizzatori hanno voluto riproporre la formula aperitivo in occasione di tutti e sette gli appuntamenti che compongono la stagione di prosa. L’aperitivo sarà preparato, ogni sera, da tre importanti realtà del territorio che eccezionalmente collaboreranno insieme nel corso della stagione ovvero il ristorante Canadese, il ristorante Al vecchio teatro e la pasticceria Lina mentre i vini, che gli spettatori potranno degustare, saranno quelli pregiati delle cantine del territorio.

L’offerta culturale del Tosti si arricchisce quindi di una proposta enogastronomica di qualità che

impreziosirà la serata rendendola un momento speciale.

L’aperitivo avrà un costo di 10 euro, prenderà il via dalle ore 20 per concludersi prima dell’inizio dello spettacolo previsto alle 20.45. Occorrerà prenotarsi al botteghino del Teatro Tosti entro le ore 13 del giorno dello spettacolo.

Il botteghino è aperto il martedì, mercoledì, venerdì dalle 18 alle 20, il giovedì e il sabato mattina dalle 10.30 alle 13. Lunedì chiuso.

Maggiori informazioni allo 085/4212125.

