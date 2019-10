PER LAVORI URGENTI DELLA SASI - DOMANI 2 OTTOBRE SCUOLE CHIUSE A ORTONA CENTRO

A causa di lavori urgenti la Sasi ha comunicato.che domani sarà sospesa l'erogazione idrica nel centro urbano dalle ore 9.00 fino alle ore serali, per cui il Sindaco ha emanato l'ordinanza per la sospensione delle attività didattiche nei plessi scolastici, di ogni ordine e grado, di Ortona centro.

Le scuole interessate sono:

Liceo classico,

Istituto professionale,

Nido d'infanzia,

plesso S.Giuseppe, sia primaria che infanzia,

infanzia Costantinopoli,

secondaria di primo grado di via Mazzini e del Castello,

Nautico, infanzia giardini,

primaria San Francesco.

L'ITC resterà aperto

C.f.