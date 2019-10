Convocazione del Consiglio Comunale di Ortona

Il Presidente del Consiglio Comunale, Dott.ssa Lucia Simona Rabottini, dispone e avvisa che il Consiglio comunale è convocato nella sala delle adunanze consiliari in seduta di sessione ordinaria , in prima convocazione sabato 28 settembre 2019 alle ore 9:00 e in seconda convocazione lunedì 30 settembre 2019 ore 17:00, per trattare questi punti all'ordine del giorno:

1. Conferimento titolo di “cittadino benemerito” a cittadini donatori di sangue;

2. Proposta di intitolazione del reparto di otorinolaringoiatria dell’Ospedale “San Pio da Pietrelcina” di Vasto all’ortonese Roberto Buzzelli;

3. Permesso di costruire per realizzazione edificio da adibire a bar-ristorante a carattere stagionale per fruizione balneare della spiaggia in C.da Foro - art. 5 DPR n. 447/98 e s.m.i. - Concessione monetizzazione standard urbanistico;

4. Comunicazioni.