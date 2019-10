L'amministrazione comunale con una delibera di giunta ha approvato un piano operativo di opere legate alla pubblica illuminazione e alla riqualificazione energetica. Gli interventi riguardano opere di manutenzione straordinaria su alcune criticità riscontrate dal personale tecnico che saranno effettuate all'interno della convenzione Consip approvata dalla giunta comunale lo scorso giugno e che prevede l'impegno per il gestore degli impianti di effettuare interventi per la straordinaria manutenzione extra canone.

In particolare le opere individuate riguardano tre interventi urgenti a partire dal rifacimento della linea elettrica su via Massari per un importo di 19.417mila euro che andrà a ripristinare l'illuminazione pubblica su questa importante e trafficata strada di collegamento. Il secondo intervento riguarda il quartiere di San Giuseppe con la sostituzione di 11 pali della pubblica illuminazione per un importo previsto di 10.498mila euro mentre il terzo intervento comporta la sostituzione di 3 pali in via Zara per un importo di circa tre mila euro.

«Gli interventi si rendono necessari e urgenti – sottolinea l'assessore ai Lavori pubblici Gianni Totaro – e abbiamo approvato questo provvedimento per dare la possibilità alla Conversion & Lighting di operare al più presto e predisporre un progetto esecutivo per ristabilire il funzionamento della pubblica illuminazione in queste aree della città. Purtroppo dobbiamo affrontare una situazione di vetustà delle nostre linee elettriche che causano questi improvvisi guasti della pubblica illuminazione».

c.s.