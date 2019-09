Victoria Cross Ortona in trasferta sul difficile campo di Celenza sul Trigno

Domenica 29 settembre alle ore 15.30 il Victoria Cross Ortona affronterà in trasferta il Trigno Celenza, nella gara valevole per la seconda giornata del campionato di Seconda Categoria. Dopo la buona prestazione della prima gara, i ragazzi di Mister Caravaggio sono chiamati a ripetersi seppur su un campo difficile contro una squadra ostica che nella prima gara ha perso malamente. Gli ortonesi si sono preparati bene, mancheranno per squalifica Capitan Giacomo Di Salvatore ed Ennio Colaiezzi per infortunio, qualcun altro, seppur acciaccato, stringera' i denti e sarà della gara. Ci attende una partita tosta e complicata ma, come sempre, venderemo cara la pelle per riportare a casa un risultato positivo.