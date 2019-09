Il PIANO REGOLATORE VERSO LA META

In commissione consiliare inizia l’analisi delle osservazioni al Piano regolatore avviando così la fase che porterà alla sua definitiva approvazione

Da martedì 8 ottobre ore 15 iniziano le riunioni della terza commissione consiliare per analizzare il lavoro preparato dall’ufficio tecnico sulle 472 osservazione al nuovo Piano regolatore comunale presentate dai cittadini e dai portatori d’interessi. L’analisi in commissione avvia il definitivo passaggio in aula consiliare che si sostanzierà con la delibera di approvazione dello strumento urbanistico.

«Affrontiamo questo passaggio amministrativo – commentano il sindaco Leo Castiglione e l’assessore all’Urbanistica Gianni Totaro – nella convinzione che al più presto, con un calendario delle riunioni di commissione e consiglio serrato e denso, entro fine anno l’assise civica potrà concludere il percorso amministrativo del nuovo strumento urbanistico che la città attende da decenni. Il PRG è stata una delle priorità del nostro programma amministrativo che ora stiamo concretizzando grazie anche alla scelta, condivisa dall’ufficio tecnico comunale, di individuare una modalità operativa che permettesse di evitare gli errori passati riaprendo la procedura per la progettazione di un nuovo piano, con un ulteriore dispendio economico e un allungamento dei tempi che avrebbero penalizzato i cittadini da anni in attesa in un limbo d’incertezza. Il PRG è uno degli atti più importanti e significativi di una amministrazione perché disegna l’idea di sviluppo della città e quindi mi auguro che l’intero Consiglio comunale sia attento alle esigenze che con le osservazioni i cittadini hanno voluto sottoporre all’attenzione dell’ufficio tecnico comunale. Colgo l’occasione per ringraziare del lavoro svolto i tecnici comunali che in tempi rapidi hanno istruito l’analisi delle oltre quattrocento osservazioni prodotte, permettendo di avviare questa fase decisiva a distanza di un anno dall’adozione del Piano regolatore avvenuto il 20 ottobre del 2018». ​ ​

C.s.