La Consulta Giovanile del Comune di Ortona alla lettura de Il Processo di Franz Kafka presso Corte Suprema di Cassazione

Su invito del Ministero dei Beni Culturali , la Consulta Giovanile del Comune di Ortona parteciperà ad una lettura de I l Processo di Franz Kafka tenuta a Fabrizio Gifuni, attore e regista di fama internazionale, vincitore del Premio David di Donatello come “migliore attore non protagonista” in Il capitale umano (2014), presso la Corte Suprema di Cassazione . L’introduzione sarà a cura di Nadia Fusini, scrittrice e critica letteraria.

Il Romanzo Il Processo fu scritto da F. Kafka tra il 1914 e il 1915, e una sua riproposizione nei luoghi istituzionali della Giustizia sembra un’opportuna attualizzazione

del suo messaggio.



La Fondazione De Sanctis , organizzatrice del Ciclo di Letture Capolavori della Letteratura Europea , all’interno del quale l’evento si inserisce, si occupa della valorizzazione e della promozione della memoria e della eredità del critico Francesco De Sanctis anche attraverso l’istituzione di un prestigioso premio internazionale letterario di saggistica intitolata al grande studioso. Si tratta di un grande onore per la Consulta Giovanile che si affaccia ad una prospettiva culturale di respiro internazionale, vantando del resto già altre collaborazioni e una agenda fitta di impegni istituzionali.



