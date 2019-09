L’ estate 2019 com’è andata ?

Conclusa la stagione estiva, finite, per tanti, le ferie , conclusi gli eventi estivi, si cominciano a fare i bilanci dell'estate .

Si comincia a fare il confronto con gli anni precedenti e con le altre località.

In attesa dei dati ufficiali raccolti ed elaborati dagli enti preposti si può cominciare a cercare di avere delle prime indicazioni.

Una prima indicazione, ovviamente non scientifica, e con un valore diverso da quello dall’analisi dei dati ufficiali, può essere rilevata chiedendola alle imprese che operano nel settore.

Dopo aver raccolto le indicazioni formite per la Confcommerio, da Fioralba Castellano, membro di giunta del Consiglio Provinciale Confcommercio Chieti con delega alla città di Ortona, sono state le raccolte le indicazioni dell’Associazione operatori turistici e residenti del Lido Riccio.

“ l’associazione – precisano i rappresentanti del direttivo dell’associazione - ha tra i propri soci 25 attività "

- nell'estate 2019 avete assunto più o meno personale ed i quello assunto nell'estate 2018 ?

“ il numero dei dipendenti stagionali non ha fatto registrare variazioni rispetto agli anni passati”

La novità quest’anno è stata la difficoltà riscontrate per trovare a il personale , l’effetto reddito di cittadinanza ha fatto desistere qualcuno ad accettare il lavoro stagionale offerto dalla attività turistiche , qualcuno – precisano dal direttivo - ha cercato personale sui social “

- il volume di incassi e stato maggiore o minore rispetto al 2018 ?

“ gli incassi hanno fatto registrare un incremento – e per cercare di quantificare l’incremento precisano - un 10 % “ .

“ c’è stato - aggiunge un componente del direttivo - un ritorno di gente che non tornava da tanti anni a Ortona “

Un afflusso favorito “ dal maggior numero di giorni di bel tempo registrati nel 2019 “ ma concentrato tutto nel mese di agosto “ dall’8 al 22 puntualizzano sottolineando come prioritario l’impegno ad avere un afflusso anche nei mesi di luglio e settembre

- l’evento dell’estate 2019 che secondo voi è stato più interessante per l'attività delle associate ?

“ un solo evento , l’inaugurazione l’apertura dell’estate, ha interessato il Lido Riccio , – sottolineano dal direttivo – e del concerto rinviato per la pioggia non abbiamo avuto più notizie, altri eventi erano stati previsti, ma non sono stati realizzati “

“ i mercatini – fanno notare - non si sono visti ”.

“ Il concerto sull’acqua , l'altro evento che ha caratterizzato l'estate al Lido Riccio . – precisano – è stato pagato con i contributi degli sponsor “

“ ci sentiamo abbandonati – afferma un'altro componente del direttivo – avevamo assicurato ai turisti degli eventi, li abbiamo pubblicizzati presso in clienti , ma purtroppo non li hanno trovati”

“ il collegamento delle spiagge alla citta per gli eventi organizzati nel centro non c’è stato – e raccontano che - alcuni ospiti delle strutture , sono partiti dal Lido Riccio, sono andati ad Ortona, non hanno trovato il parcheggio e sono tornati al Riccio “

“ Se non si trovano parcheggi al centro – chiedono - . in occasione degli eventi , i bus navetta, come avviene in città limitrofe “

“ il costo dei parcheggi ha scoraggiano l’affluenza dei giornalieri – fanno notare dai locali che lavorano sul flusso dei giornalieri - molti sono state la persone di passaggio ed a fronte del costo non ci sono servizi “.

“ occorrerebbe sapere quanto è stato incassato dai parcheggi - chiedono - per confrontarlo con quanto perso gli operatori a causa dei parcheggi “

- secondo voi cosa si potrebbe fare nell’organizzazione del calendario per il 2020 per incrementare il volume delle attività gestite ?

“ un’attività di coordinamento - è considerato prioritario – in alternativa faremo da soli,

non si può investire annunciando delle iniziative e poi non vederle “ e aggiungono altre richieste:

“ modifica della gestione parcheggi e un loro coordinamento con gli eventi e con la vicinanza agli stabilimenti balneari;

arredo urbano , al Riccio non c’è una passeggiata , non ci sono panchine;

l’ingresso al mare, dalla statale non si vede agevolmente ed è pericoloso

migliori azioni di promozione per arrivare ad un allungamento della stagione da giugno a settembre ”

“ La variante chiesta per ciclopedonale esterna e non in galleria – concludono – potrebbe portare per la sua novità notevole miglioramento , come è avvenuto altrove “

Oltre a queste indicazioni , che si aggiungono a quelle fornite della Confcommercio , i dati ufficiali daranno un’altro contributo per fornire un quadro più dettagliato dell’estate 2019 a Ortona e dai quali si potranno trarre utili indicazioni per la prossima stagione estiva .