A ottobre 2019 parte la seconda rilevazione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni che permette di misurare le principali caratteristiche socio-economiche della popolazione dimorante abitualmente in Italia. Da ottobre 2018 l'Istat ha avviato una nuova modalità di indagine statistica che si caratterizza per la cadenza annuale e non più decennale con l'elaborazioni di informazioni continue e tempestive. Tra i 2.800 Comuni italiani coinvolti in questa nuova attività di statistica rientra anche la città di Ortona con circa 300 famiglie.

L'ufficio anagrafe del Comune ha effettuato le relative comunicazioni informative mentre per quanto concerne la selezione delle famiglie interessate dal censimento, la selezione è stata fatta a campione direttamente dall'Istituto Nazionale di Statistica che provvederà a preavvertire con apposita lettera gli stessi nuclei familiari.

Le operazioni di censimento saranno articolate in due differenti modalità. La prima coinvolgerà circa 78 famiglie con specifiche interviste che saranno effettuate dal 10 ottobre al 13 novembre prossimo da un rilevatore incaricato dal Comune e munito di tesserino di riconoscimento. La seconda rilevazione si svolgerà dal 7 ottobre al 20 dicembre 2019 tramite la compilazione on line e autonomamente da parte di circa 227 nuclei familiari di un apposito questionario.

Si ricorda che i dati raccolti in occasione del censimento sono coperti dal segreto d'ufficio e dal segreto statistico e che la compilazione della rilevazione statistica è obbligatoria e l'eventuale mancanza comporta l'avvio di una procedura sanzionatoria.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione è comunque possibile contattare il responsabile dell'ufficio anagrafe comunale al numero di telefono 085.9057404 o consultare il sito istituzionale dell'Istat alla voce censimenti permanenti popolazione e abitazioni.

- l'avviso per gli ortonesi sul sito del comune -

" Il Censimento permette di misurare le principali caratteristiche socio-economiche della popolazione dimorante abitualmente in Italia.

Il Comune di Ortona è stato selezionato per partecipare alla rilevazione campionaria annuale “Rilevazione areale” e alla rilevazione campionaria annuale “Rilevazione da lista”, le quali si svolgeranno nel quarto trimestre del 2019 e coinvolgeranno complessivamente circa 300 famiglie.

Le famiglie sono selezionate a campione dall’Istat e vengono preavvertite mediante lettera informativa recapitata direttamente dall’istituto Nazionale di Statistica. Le operazioni di Censimento sono articolate in due differenti componenti campionarie: - rilevazione areale, che si svolgerà dal 10 ottobre al 13 novembre 2019 e coinvolgerà circa 78 famiglie, consistente in un’intervista faccia a faccia effettuata direttamente presso l’abitazione della famiglia selezionata da parte di un rilevatore incaricato dal Comune e munito di tesserino di riconoscimento. In ogni caso la famiglia potrà decidere di effettuare l’intervista con il rilevatore direttamente presso il centro di rilevazione comunale, negli orari e nei giorni concordati con il rilevatore medesimo. - rilevazione da lista L, che si svolgerà dal 7 ottobre al 20 dicembre 2019. Le famiglie selezionate per questo tipo di rilevazione (circa 227) dovranno compilare on line e autonomamente il questionario. Alternativamente, la famiglia selezionata potrà avvalersi di una postazione con accesso ad internet messa a disposizione dal centro di rilevazione comunale per la compilazione autonoma del questionario, previo appuntamento da concordare direttamente con l’ufficio anagrafe, ovvero procedere, a sua scelta, con l’intervista telefonica o faccia a faccia condotta da un operatore e/o rilevatore comunale. Dopo l’8 novembre le famiglie che non avessero ancora provveduto a rispondere in maniera autonoma al questionario verranno contattate da un rilevatore incaricato dal Comune per effettuare l’intervista faccia a faccia ovvero telefonica. Si segnala che dopo il 13 dicembre la compilazione del questionario potrà avvenire esclusivamente tramite rilevatore. Si segnala infine che: - i rilevatori sono vincolati al segreto statistico ai sensi dell’art. 8 del d.lgs 6 settembre 1989, e sono soggetti, in quanto incaricati di un pubblico servizio, al divieto di cui all’art. 326 del codice penale; - i dati raccolti in occasione del Censimento sono coperti dal segreto d'ufficio e dal segreto statistico, in conformità agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni e integrazioni. Le operazioni di Censimento che richiedono il trattamento di dati personali sono svolte nel rispetto della disciplina dettata dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dal Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali Pag. 2 di 2 a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale (allegato A. 3 del decreto legislativo n. 196/2003) e, dal momento dell’entrata in vigore, dal Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 679/2016, relativo alla “Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati); - i Rilevatori incaricati dal Comune di Ortona dovranno rendere nota la propria qualifica ed identità mediante esibizione del tesserino di riconoscimento fornito dall’Istat , munito di fototessera di riconoscimento e timbro apposto dal Comune. Si confida nella più ampia e fattiva collaborazione, rammentando che la compilazione dei questionari è obbligatoria e che l’eventuale violazioni da parte dei cittadini dell'obbligo di risposta comporta l'avvio della procedura sanzionatoria di cui all'art.11 del d.lgs 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni. Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione in merito contattare il Responsabile dell’ufficio anagrafe al n. 085/9057404 ovvero consultare il sito istituzionale https://www.istat.it/it/censimenti-permanenti/popolazione-eabitazioni

"