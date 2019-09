Il Teatro Tosti di ORTONA si dota di un defibrillatore grazie alla raccolta fondi del Premio Gaetano Cespa

Martedì 24 settembre Gaetano Cespa, attore, avrebbe compiuto 31 anni, ma il 25 giugno 2018, un malore improvviso lo ha strappato alla sua famiglia e ai suoi affetti più cari. Ad un anno dalla sua scomparsa, il 25 giugno 2019, la famiglia, gli amici e i colleghi hanno ideato il “Premio Gaetano Cespa” un concorso artistico/talent show gratuito e aperto a tutti i giovani non professionisti amanti dell’arte e della musica.

La finalità del concorso è stata quella di aiutare i nuovi talenti ad emergere nel mondo dello spettacolo. Ma la serata, ad ingresso gratuito, si è trasformata anche in un evento solidale mirato a rendere il Teatro Tosti una struttura più sicura: per volontà dei promotori, infatti, chi ha voluto ha lasciato una piccola donazione in busta chiusa. Il ricavato della serata è stato destinato all’acquisto di un defibrillatore che ora è in dotazione al Teatro Tosti.

Grazie agli organizzatori dell’evento e alla generosità di chi ha assistito alla serata, che ha registrato il tutto esaurito, ora il Teatro Tosti è, e sarà sempre, una struttura dotata di uno strumento salvavita. Nel giorno del compleanno di Gaetano i promotori e i familiari, anche sulla scorta del successo del concorso, che ha visto ben 27 partecipanti e vincitori i cantanti Filippo di Menno e Alice Grombone, ribadiscono il desiderio di rendere questo premio un appuntamento fisso negli anni a venire: un concorso che si andrà a collocare tra gli avvenimenti artistici più importanti della città, un modo per ricordare Gaetano proprio attraverso ciò che lui stesso amava fare ovvero: cantare, ballare e recitare.

c.s.