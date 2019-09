Convocazione del Consiglio Comunale di Ortona

Il Presidente del Consiglio Comunale, Dott.ssa Lucia Simona Rabottini, dispone e avvisa che il Consiglio comunale è convocato nella sala delle adunanze consiliari in seduta di sessione ordinaria , in prima convocazione sabato 28 settembre 2019 alle ore 9:00 e in seconda convocazione lunedì 30 settembre 2019 ore 17:00, per trattare questi punti all'ordine del giorno:

1. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art. 175, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000);

2. Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2020/2022 - Discussione e conseguente

deliberazione (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000);

3. Convenzione per la gestione in forma associata delle procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi stipulata con la C.U.C. di Lanciano. Esercizio della facoltà di recesso.

4. Comunicazioni.