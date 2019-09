Aria di Natale al Teatro Tosti con il musical A Christmas Carol

Dopo il successo ottenuto lo scorso anno, la Compagnia dell’Alba, diretta da Fabrizio Angelini e da Gabriele de Guglielmo, porta di nuovo il tour il musical A Christmas Carol in co-produzione con il TSA – Teatro Stabile d’Abruzzo e con la collaborazione della Scuola d’Arte New Step di Americo Di Francesco e di Paola Lancioni.

Il racconto di Charles Dickens viene proposto nella sua versione teatrale, per la prima volta in Italia con le musiche e le canzoni di Alan Menken (autore di La Bella e la Bestia, La Sirenetta, Aladdin, ecc.), con la regia e le coreografie di Fabrizio Angelini e la direzione musicale di Gabriele de Guglielmo.

Ad interpretare il ruolo di Ebenezer Scrooge, ricco uomo d’affari dall’indole meschina e avara, anche quest’anno sarà Roberto Ciufoli attore e regista teatrale italiano. Il musical, con un cast in parte rinnovato, riprenderà la sua tournée con una doppia data il 2 novembre alle 20.45 e il 3 novembre alle 17.30 al Teatro Tosti di Ortona. I biglietti sono in vendita al botteghino del Teatro Tosti aperto il martedì, mercoledì, venerdì dalle 18 alle 20, il giovedì e il sabato mattina dalle 10.30 alle 13, lunedì chiuso, e anche on line sul circuito Ciaotickets. Ma non è tutto perché altri eventi

allieteranno il periodo natalizio: si tratta, infatti, di una mini rassegna dal tema “Aria di Natale” che oltre al musical A Christmas Carol comprende altri due appuntamenti. Il primo è con il balletto in due atti di Fredy Franzutti “La bella addormentata” con le musiche di Pëtr Il'ič Čajkovskij proposto dalla compagnia “Balletto del Sud” che si terrà il 7 dicembre alle 20.45 e il secondo è il “Galà concerto di fine anno”, una produzione dell’associazione culturale Europromomusici, a dirigere

l'orchestra il maestro Giuseppe Piccinino, solista la violinista Svetly Zenevich previsto il 27 dicembre alle 20.45.

A breve verrà aperta anche la vendita dei biglietti di questi due eventi.

Info allo 085/4212125, sui canali social: Facebook Teatro F. P. Tosti Ortona e instagram:

@teatrotostiortona e sul sito www.teatrotosti.it .

c.s.