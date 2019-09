Associazione Culturale Experio di Ortona: progetto " A.L.T.E.R. - L'AltroMuseo "

E' stato avviato dall'Associazione Culturale Experio di Ortona, Organizzazione senza scopo di lucro, con finalità socio-culturali, il progetto: " A.L.T.E.R.- L'AltroMuseo"Archeologia, Laboratori, Territorio, Educazione civica, Ricognizioni, un percorso didattico, curato dall'Archeologa Maria Luisa Orlandi, con l'ausilio dei volontari dell'Associazione, rivolto agli alunni delle Scuole Primarie e Secondarie di I grado di Ortona, con l'obiettivo di motivare positivamente i ragazzi, migliorando i processi di apprendimento della storia, attraverso una didattica educativa che, partendo dal metodo

archeologico, giunga ad approfondire la Storia Patria, come ricchezza emotiva, culturale , sociale e inclusiva, presupposto per un sentimento civile di valorizzazione del patrimonio culturale del territorio.

Il progetto prevede l'attivazione di laboratori di archeologia sperimentale, ricostruzioni di reperti di Ortona, per creare insieme alla classe una " vetrina museale" in riferimento al periodo storico scelto.

I risultati saranno inseriti in un unico testo, che sintetizza, attraverso immagini, l'esperienza di cultura condivisa, di narrazione, di conoscenza, per riscoprire la nostra città in perfetta armonia con il patrimonio storico-archeologico-naturalistico esistente: Ortona sarà un Museo raccontato dai ragazzi.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 3338603954

