PROGETTO DOPOSCUOLA DSA

Dal 30 settembre 2019 presso il Consultorio Familiare A.ge. partirà il progetto Doposcuola per alunni di scuola primaria e secondaria di primo livello con disturbi specifici dell’apprendimento. Il progetto nasce da un’attenta valutazione delle richieste di aiuto ricevute da genitori e insegnanti riguardanti tale problematica. Pertanto il progetto garantisce un percorso personalizzato rivolto a bambini con DSA al fine di migliorare la loro carriera scolastica e aumentare l’autonomia nelle attività quotidiane per il raggiungimento di qualsiasi obiettivo. Il doposcuola è previsto dalle ore 15.00 alle ore 16.30, tre giorni a settimana da concordare. Le iscrizioni sono raccolte dall’ufficio di Segreteria del Consultorio Familiare A.Ge. dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00. Sarà richiesto un contributo mensile con possibilità di riduzioni per iscrizioni multiple o per famiglie in condizioni economiche disagiate.

