Riparte la nuova stagione del Victoria Cross Ortona

Sabato 21 settembre, alle 15.30, presso lo stadio Comunale di Ortona, parte la nuova stagione del Victoria Cross che, per la prima volta, parteciperà al Campionato di Seconda Categoria. Gli ortonesi sono stati inseriti nel girone E, quello del vastese, dove su 15 squadre partecipanti ben 12 sono da quelle parti. Sarà un campionato durissimo ma la squadra si è preparata bene e dopo un mese di dura preparazione è pronta per l'esordio in casa contro il Virtus Rocca San Giovanni. Quest'anno il Mister sarà Arcangelo Caravaggio che prende il posto di Mister Leonelli che, per motivi precauzionale di salute, in questa stagione non sarà in panchina ma ha contribuito, insieme al Team Manager Vincenzo Napoletano, a mettere su una squadra forte andando a scovare calciatori forti e di categoria superiore. Ora la parola passa al campo, vi aspettiamo numerosi allo stadio Comunale di Ortona, sabato 21 settembre alle 15.30, dove arriverà il Virtus Rocca San Giovanni.

Rosa dei giocatori 2019 /2020

ABAZI, ANNECCHINI, AQUILANO, AVDULA, BA, BASILISCA, CANTOLI, CANZIO, CIRILLO, CISSE, CIVITARESE, COLAIEZZI, D'ALESSANDRO, D'INTINO, DELL'OLIO, DI BENEDETTO, DI SALVATORE CAMILLO, DI SALVATORE GIACOMO, DOGHIERI, FINIZIO, GNAGNARELLI, GUEYE, PACACCIO, PALMIERI, PAOLUCCI, RANALLI, SANVITALE, SCARINCI, SERRA, TRAICU.

Organigramma società

Presidente Giampiero Misci, Team Manager Vincenzo Napoletano, Direttore Generale Pasquale Leonelli, Magazziniere - Dirigente Bruno Cocchini, Allenatore Arcangelo Caravaggio, Vice Allenatore Daniele Mattucci.