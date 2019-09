L’ estate 2019 com’è andata ?

Conclusa la stagione estiva, finite, per tanti, le ferie , conclusi gli eventi estivi, si cominciano a fare i bilanci dell'estate .

Si comincia a fare il confronto con gli anni precedenti e con le altre località.

In attesa dei dati ufficiali raccolti ed elaborati dagli enti preposti si può cominciare a cercare di avere delle prime indicazioni.

Il risultato “ visivo “ del numero della persone che hanno animato gli eventi dell’estate e che hanno affollato le spiagge ortonesi è nel ricordo dei tanti turisti e dei tanti ortonesi che hanno vissuto l’estate 2019 a Ortona e sono ampiamente documentate delle tante immagini che hanno raccontato l’estate sui social .

Gli indicatori econometrici sui quali costruire i bilanci possono essere diversi ed ognuno darà delle indicazioni in base alla parte del fenomeno che racconta e del contesto dell’analisi che li accoglie.

Descrivere in modo compiuto l’andamento dell’economia turistica, in un dato periodo di tempo, di una città, di un comprensorio, è complesso.

Due dati sono frequentementi utilizzati per misurare l’andamento dell’attività turistica, si parla spesso degli gli arrivi e delle presenze , ma si può cercare anche di pesare il contributo che il movimento turistico ha dato alla comunità a cui fa riferimento.

Lo si può fare cercando di avere un riscontro nell’andamento del fatturato degli operatori del settore e nell’andamento del numero dei posti di lavoro generati .

Questi dati sicuramente saranno rilevati da chi dovrà fare l’analisi dell’efficacia e dell’efficienza delle politiche turistiche, e saranno utilizzati sia per avere il bilancio di quanto investito ed di quanto ottenuto e sia per avere indicazioni al fine di individuare le migliori strategie per il futuro.

Un punto di osservazione privilegiato è quello dei operatori del settore ed in particolare di chi nel settore investe i propri capitali e si assume il rischio d’impresa.

Una prima indicazione, ovviamente non scientifica, e con un valore diverso da quello dall’analisi dei dati ufficiali, può essere rilevata chiedendola alle imprese che operano nel settore.

Un’indicazione di com’è andata l’estate a Ortona, ma anche un’indicazione in merito al contributo dato dagli eventi organizzati a Ortona, nel corso dell’estate, e anche dei suggerimenti per la prossima estate, è interessante ascoltarla , da alcune associazioni rappresentative delle imprese del settore: la Confcommercio, l’Associazione operatori turistici e residenti del Lido Riccio ed un’altra associazione di categoria .

Per ora riportiamo le risposte fornite dalla Confcommercio, successivamente quelle fornite dall' Associazione operatori turistici del Lido Riccio, poi quelle da un’altra associazione interpellata .

Per la Confcommerio, Fioralba Castellano, membro di giunta del Consiglio Provinciale Confcommercio Chieti con delega alla città di Ortona ha fornito le risposte :

“ La Confcommercio – precisa la delegata - rappresenta operatori turistici che spaziano dalla piccola bottega di vicinato, esercizi pubblici, alberghi agli stabilimenti balneari presenti sul territorio”

- nell' estate 2019 avete assunto più o meno personale ed i quello assunto nell'estate 2018 ?

“ il numero dei dipendenti stagionali è rimasto pressoché invariato rispetto agli anni passati”

- il volume di incassi e stato maggiore o minore rispetto al 2018 ?

“ il volume degli incassi e rimasto pressoché invariato (piccola flessione negativa) per le botteghe di vicinato; riguardo i pubblici esercizi (bar, ristoranti ecc) una piccola variazione in positivo “

- l’evento dell’estate 2019 che secondo voi è stato più interessante per l'attività delle associate ?

“ tra gli Eventi tutti hanno rappresentato un valore aggiunto, sono stati segnalati dagli associati in particolar modo: “Ideale “ come evento con appartenenza propria della città di Ortona - Tosti- ed il Premio Mastro Sino, che ha presentato il Venus Talent Show generando un incremento di giovani talenti provenienti da tutto il territorio NAZIONALE, e che ha visto presenti le reti Mediaset .”

- secondo voi cosa si potrebbe fare nell’organizzazione del calendario per il 2020 per incrementare il volume delle attività gestite ?

“ per l’incremento turistico è stato consigliato di creare le condizioni affinché vi sia un flusso continuo di visitatori in tutte le stagioni mettendo in luce e pubblicizzando ciò che è caratteristico della nostra città con iniziative non necessariamente clamorose, ma continue per poi culminare con Eventi che abbiano una risonanza maggiore”

A breve le risposte fornite dai componenti del direttivo dell'Associazione Operatori Turistici e residenti del Lido Riccio

Ovviamente altre organizzazioni o associazioni di operatori del settore possono fornire le loro risposte a queste domande ( a redazione@ortonanotizie.net)