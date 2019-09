La Tombesi è pronta al debutto

Dopo un precampionato fatto solo di vittorie, la Tombesi è pronta a disputare la prima gara ufficiale della stagione 2019/2020. Sul campo dei marchigiani dell'Eta Beta, i gialloverdi cercheranno in gara secca il passaggio del turno in Coppa della Divisione. Squalificato Renan Pizzo, assente Davide Putano per un problema muscolare, ci sarà subito spazio per l'ultimo arrivato in casa ortonese, Gabriel Focosi, mentre tra gli under i tre convocati sono i portieri Berardi e Di Toro, assieme a Manuel Raimondi.

«La differenza di categoria non deve farci pensare a una gara scontata – queste le parole di mister Gianluca Marzuoli –. L'Eta Beta è una squadra di serie B che pochi mesi fa si è giocata la promozione ai playoff, senza considerare il fatto che la distanza tra A2 e B negli ultimi anni si è assottigliata e anche noi, pochi giorni fa, abbiamo sofferto non poco in amichevole contro una squadra di B come lo Sporting Venafro. Mi aspetto dai miei giocatori una gara con la giusta intensità, condotta con grande attenzione e facendo vedere in campo buoni progressi nel nostro gioco. Soprattutto, mi aspetto e voglio un risultato positivo, che rimane il dato che conta più di qualsiasi altro».

GIUSEPPE MROZEK