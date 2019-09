Allenamento vittorioso per la Sieco a Pineto.

Parte con una vittoria il pre-campionato della Sieco Service Impavida Ortona che nel primo test si impone per tre set a zero contro i locali della BlueItaly Volley Pineto, interessante ed ambiziosa formazione

abruzzese che disputerà il prossimo campionato nazionale di Serie B.

Dopo i tre set regolamentari i coach delle due formazioni decidono di giocare un quarto set, anche questo conquistato dagli ortonesi, seppur

sul fil di lana. Spazio a tutti nelle due formazioni così da mettere sul banco di prova diverse soluzioni che di certo in futuro torneranno utili

ai Mister. Tra le fila del Pineto spicca la presenza di due ex Impavidi:

lo schiacciatore Pietro di Meo ed il libero Giovanni Provvisiero.

Nunzio Lanci: «Sebbene si trattasse solo di un allenamento, vincere è

sempre piacevole. Anche se eravamo molto appesantiti dai carichi di lavoro abbiamo affrontato la partita con un buon atteggiamento.

Sicuramente dobbiamo migliorare soprattutto sulla continuità in battuta e in attacco. I ragazzi stanno lavorando con il giusto piglio e quindi

il futuro è dalla nostra parte».

BlueItaly Volley Pineto - Sieco Service Impavida Ortona 0-4 (22/25 –13/25 – 22/25 – 25/27)

BlueItaly Pineto: Miscio, Catone 2, Ridolfi, Omaggi 4, Provvisiero (L),

Porcinari 6, Picardo, De Fabritiis 9, Molinari 10, Di Meo 6, Scuffia 14,

Dhiu 1, Tiraboschi (L). Allenatore: Pasquali Pablo Adria

Sieco Service Ortona: Simoni 8, Pesare (L), Bertoli 10, Sesto 5,

Ottaviani 4, Pedron 4, Toscani (L), Del Fra 1, Salsi 5, Carelli 4, Marks 14, Astarita 6, Menicali 6.

Allenatore: Nunzio Lanci

Durata Totale 1h.40. I set 26’. II set 20’. III set 26’. IV set 28’.

Muri Vincenti: Pineto 11. Ortona 9.

Aces: Pineto 2. Ortona 6.

Errori al servizio: Pineto 15. Ortona 20.