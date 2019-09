Si è proceduto nella giornata di ieri, presso la Capitaneria di Porto di Ortona, alla consegna degli attestati del “brevetto di abilitazione professionale di bagnino di salvataggio”, conseguiti a seguito della frequenza di un

impegnativo corso, con prove in vasca e addestramento pratico-teorico, ad inizio stagione presso la Società Nazionale di Salvamento (SNS) di Ortona e

conclusosi con un esame finale tenuto con militari della stessa Capitaneria di Porto.

Tra gli abilitati al salvamento, presenti diversi militari della Guardia Costiera, impiegati nel corso della stagione estiva nella nota operazione “Mare Sicuro”

a bordo delle Unità Navali impiegate nel pattugliamento della costa ai fini della sicurezza della balneazione nonché diversi giovani che durante la stagione che ormai volge al termine hanno assicurato la vigilanza di

stabilimenti balneari in concessione, nella fascia oraria riservata alla balneazione.

Presenti, inoltre, privati dediti all’attività di locazione e noleggio di unità da diporto. Ciò in linea con la specifica disposizione della vigente Ordinanza

balneare 2019, che prescrive, per tali soggetti, il possesso dell’abilitazione.

Il Comandante della Capitaneria di Porto ortonese, Capitano di Fregata Cosmo FORTE, ha colto l’occasione per sottolineare il ruolo cardine svolto

dagli abilitati, in particolare da quelli materialmente impiegati sulle spiagge, quale primo anello della catena del soccorso a diretto contatto con i bagnanti,

complimentandosi con gli stessi per l’impegno profuso durante la stagione balneare ed auspicando un impiego massivo della loro professionalità nella

prossima stagione anche nelle aree di spiaggia libera la cui gestione è rimessa notoriamente ai comuni rivieraschi.