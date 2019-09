La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha approvato e finanziato tre nuovi progetti di Servizio Civile Nazionale da realizzarsi nel comune di Ortona, che vedranno impegnati 12 giovani tra i 18 e i 28 anni. Elaborati dai servizi culturali e sociali, i tre progetti impegneranno i volontari e le volontarie nella biblioteca con attività di catalogazione e promozione della lettura, nei servizi per la prima infanzia con attività educative per i bambini fino a sei anni, e nei servizi sociali con azioni di integrazione degli immigrati.

Le domande di candidatura dovranno essere presentate esclusivamente online entro il 10 ottobre, e successivamente si svolgeranno i colloqui di valutazione per le ammissioni dei dodici volontari.«Grazie alle capacità progettuali del nostro Comune – dichiara il Sindaco Leo Castiglione – siamo riusciti a costruire una nuova importante occasione di crescita per i giovani, sia sul piano professionale che umano, che andranno a dare continuità ai progetti attualmente in corso». Nella sezione "Avvisi" della pagina istituzionale si possono trovare tutte le informazioni, e da lì si può accedere al link per l'invio delle candidature. In ogni caso per qualsiasi chiarimento ci si può rivolgere presso gli uffici della Biblioteca Comunale (085 9067233) o contattando direttamente il responsabile del servizio alla mail: t.viola@comuneortona.ch.it