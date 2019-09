Rinvio della tombola - il presidente del CMO chiarisce

Marta Tenisci presidente del CMO, con un post su Facebook, fornisce i chiarimenti in merito al " rinvio della tombola"

« Sul rinvio della tombola vorremmo chiarire quanto segue:

come è noto per effettuare la tombola il 7 settembre 2019, con in palio la FIAT Panda non ritirata da alcuno entro i termini di legge, ovvero 30 giorni dall'estrazione del 26 luglio 2019, è necessario inviare una comunicazione almeno 30 giorni prima agli uffici competenti.

Ora vorrei mettere in evidenza che il CMO è interamente composto da volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e impegno per la città e che un disservizio può capitare anche se sarebbe da evitare.

Chiediamo scusa per il disguido ma nell'inviare la formale comunicazione abbiamo avuto problemi con la pec, una svista che ha avuto come conseguenza il rinvio della tombola che oltre alle tempistiche richiede costi per promuovere ed organizzare l'evento.

Vorrei, inoltre, chiarire che l'idea di svolgere l'estrazione della lotteria di Perdono 2019 su di un palco, davanti la cittadinanza, nasce dalla volontà di effettuarla nel modo più trasparente e corretto possibile, solo e soltanto per questo l'estrazione è stata rimandata. E sulla scia di questa correttezza che abbiamo deciso di rimandare anche questa volta. Chiediamo scusa per l'errore formale e speriamo che il lavoro svolto da tutti noi non si vanifichi per questo disguido.

Ci dispiace per i cittadini ai quali vogliamo consegnare la Panda al più presto e per i commercianti che confidavano in un'altra giornata di grande afflusso di persone. Da maggio abbiamo lavorato ininterrottamente per riportare gente ad Ortona e i commercianti lo hanno constatato.

Ricordo che la documentazione e i premi sono visionabili in ogni momento.

Lavoriamo per migliorare e migliorarci sempre!

Grazie a tutti per averci seguito in tutti gli eventi, grazie per la comprensione.

A breve comunicheremo la data della Tombola.

Marta Tenisci presidente CMO ».