UNA TOMBOLA SPECIALE

Il programma dell’estate ortonese si chiuderà il prossimo 7 settembre

con una serata speciale che assegnerà l’auto Fiat Panda, primo premio della lotteria di Perdono. «Dopo l’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria del Perdono – ricorda l’assessore Cristiana Canosa – avvenuta nel corso della serata del concerto di Mahmood, nessuno si è presentato per rivendicare la vincita del primo premio e trascorsi i termini previsti di legge per richiedere il premio, che ricordo mette in palio una Fiat Panda, abbiamo deciso di assegnarlo in occasione della festa che conclude il programma dell’estate ortonese che inizierà alle ore 20.30 sul corso cittadino con un ricco programma di musica, balli di gruppo e stand enogastronomici». Da giovedì 5 settembre potranno essere acquistate le cartelle per partecipare all’estrazione del premio speciale della tombolata prevista per le ore 22 in piazza della Repubblica.

«Concludiamo così con una serata vincente un’estate altrettanto positiva – continua l’assessore Canosa

– che ha portato con un programma ricco di eventi che ha interessato tutto il territorio comunale, la nostra città al centro dell’interesse e dell’offerta turistica regionale».

C.s.