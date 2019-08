Venerdì 30 agosto Presentazione Ufficiale Victoria Cross

Venerdì 30 agosto, alle ore 21.30, presso lo ZooArt di Ortona ( sotto la Passeggiata Orientale), ci sarà la presentazione ufficiale del Victoria Cross Ortona per la stagione 2019 /2020. Quest'anno la società del Presidente Giampiero Misci parteciperà per la prima volta al Campionato di Seconda Categoria ed è stata inserita nel girone E, quello vastese. Confermata in linea di massima la squadra che ha ben figurato l'anno scorso, sono stati inseriti dei volti nuovi con un passato in categoria superiore che vanno a rinforzare un team già forte che potrà dire la sua anche nella categoria superiore. Vi aspettiamo numerosi, ore 21.30 presso la bellissima struttura dello ZooArt, fiore all'occhiello della nostra amata Ortona da più di 14 anni.