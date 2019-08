ORTONA: ABBANDONA CANE – SCOPERTO GRAZIE ALLA SEGNALAZIONE DI ALCUNI CITTADINI

Nei primi giorni di agosto un anziano signore, alla guida della sua utilitaria, si è accostato ai margini della strada in prossimità di un bosco di roverelle.

Aperto con circospezione il portellone posteriore ha fatto scendere un cane meticcio maschio di piccola taglia per poi risalire sull’auto e ripartire a velocità sostenuta, incurante dell’animale che ha invano inseguito la vettura per un lungo tratto di strada.

La scena è stata notata dagli occupanti della vettura seguente che, inseguendo l’auto, riuscivano ad effettuare alcune foto e riprese video e denunciare l’accaduto ai Carabinieri Forestali di Ortona.

Il giorno successivo il più giovane dei segnalanti è tornato sul luogo dell’abbandono trovando dopo qualche ora l’animale ferito ad una zampa, attivando i soccorsi che

sono stati prestati dal veterinario del Servizio Sanitario della ASL e da alcuni volontari di un’associazione animalista, intervenuta unitamente alla Polizia locale.

Dai successivi accertamenti e riscontri testimoniali effettuati dai Carabinieri Forestali il proprietario del cane è stato individuato e denunciato per abbandono e maltrattamento di animale.

Un triste e purtroppo comune caso di abbandono con lieto fine, grazie alla sensibilità ed alla prontezza di alcuni cittadini.

“L’abbandono di animali è un reato previsto dall’art.727 del codice penale e punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Il maltrattamento, previsto dall’art.544 ter del codice penale è punito con la

reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

