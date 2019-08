Vendemmia 2019: le novità a Ortona e le previsioni della Cantina San Zefferino

Giovedi 22 agosto alla Cantina San Zefferino hanno aperto i battenti per accogliere i conferimenti dello Chardonnay e del Pinot Grigio, ma la novità per il territorio di Ortona è la collaborazione della Cantina San Zefferino con la la Cantina di Ortona .

“ La Cantina San zefferino - precisa il presidente Carlo De Iure -

si è trovata ben disponibile ad accogliere la richiesta di collaborazione inoltrata dalla Cantina di Ortona – lo ha fatto - a tutela sopratutto dei soci” di Cantina Ortona.

Dalla vendemmia in corso la Cantina di Ortona lavora le uve “ in conto lavorazione “ per la Cantina San Zefferino . In pratica i soci di Cantina Ortona continueranno a portare le uve presso gli impianti ubicati nella sede di Cantina Ortona, ma i conferimenti vengono contabilizzati a nome della Cantina San Zefferino.

Sono circa 150 i soci provenienti dalla Cantina di Ortona che vanno ad aggiungersi ai 450 della San Zefferino.

I nuovi arrivati sono stati iscritti come soci speciali, una tipologia soci che per cinque anni si vedranno riconosciuta la possibilità di accedere a tutti i servizi offerti dalla Cantina San Zefferino, a fronte di un versamento minimo. ( per ulteriori approfonfimenti leggi anche l'articolo a suo tempo pubblicato cliccando quì )

Questa “ collaborazione “ - come puntualizza De Iure – permetterà di lavorare, all’interno delle due cantine circa 280.000 quintali di uve, pur mettendo in conto una diminuzione dei quantitavi “ delle uve precoci di circa del 20% “

Una “ collaborazione “ che permetterà ai soci, provenienti da Cantina Ortona, di guardare al futuro con un nuovo spirito.