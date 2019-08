Dopo il successo dello scorso anno torna "Ideale: Ortona ai tempi di Tosti e della Belle Époque" il 22, 23 e 24 agosto con 3 serate di spettacoli e attrazioni nella splendida cornice della Passeggiata Orientale tirata a lucido. Concerti, mostre diffuse, macchine d'epoca, animazioni, stand gastronomici e tanto altro per rivivere ad Ortona la magia della Belle Époque e d'inizio Novecento. Nel dettaglio avremo 4 punti di spettacolo con la collaborazione della GymnicaAnthea e Nausica scuola di danza con esibizioni di boogie-woogie, charleston, can-can e il walzer di Anna Campagna e Claudio Fusella. Spazio alla musica con concerti diffusi a cura dei maestri Rupo, Fazzini, D'Orazio, Cilli e Ciaffarinie, le divagazioni musicali su Tosti e gli inizi del '900 a cura di MonjaMarrone e Alberta Cipriani. Torna il burlesque di anima francese con le due esibizioni di giovedì sera, mentre il Circo 800 si esibirà il giovedì e il venerdì con numeri di alta scuola circense. Il carillon, che ci ha incantati già nella precedente edizione, sarà presente nelle giornate di venerdì e sabato insieme all'animazione dei Biciclati, conosciuta in tutta Europa, con un'esposizione di preziosi velocipedi dell'epoca. Rimanendo in tema di esposizioni, non potevano mancare auto, bici e sidecar tutti rigorosamente d'epoca. Sarà possibile cenare vista mare sull'Orientale con una serie di stand gastronomici posizionati sulla parte alta e bassa della passeggiata e allestiti da Enrica Di Luzio Macelleria, Il pasto del poeta, La Vecchia Lanterna, Bar Italia, Nino Carafa, Patrizia Giambuzzi, Arianna Macelleria, La Barcaccia e i vini della Cantina San Zefferino.

Ad affiancare l'assessore Canosa, ideatrice dell'evento, nel coordinamento della parte artistico – recitativa sarà Lorenza Sorino. «Ideale rappresenta un fiore all'occhiello nel cartellone estivo ortonese – evidenzia l'assessore agli eventi Cristiana Canosa -

sia per la location tra le più belle della costa abruzzese sia per l'atmosfera magica della Belle Époque, di cui Francesco Paolo Tosti con le sue romanze ne è massima espressione. Questo evento rappresenta un'elegante vetrina per la nostra storia, la nostra cultura musicale e il nostro territorio e paesaggio con le sue due riserve naturali regionali, dando nuova vitalità e luce a uno dei luoghi più belli dell'Adriatico».

