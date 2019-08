Sabato con un minuto di raccoglimento Ortona ha dato l’ultimo saluto ai due fratellini annegati a ferragosto.

Sabato 17 agosto alle 17: 15, mentre a Montesilvano era in corso la cerimonia per l’ultimo saluto a Alessandro e Federco Xu, a Ortona, con un minuto di silenzio, in molti hanno voluto testimoniare la loro partecipazione al dolore della famiglia Xu.

Come proposto da Riccardo Padovano, presidente del Sib-Confcommercio , anche a Ortona, per un minuto, sabato pomeriggio , in molti stabilimenti balneari della costa ortonese l’attività si è fermata.

Al Lido Riccio la bandiera della Terrazza Tricolore , che sovrasta tutta la spiaggia ortonese , a mezz'asta e listata a lutto,

Lungo il litorale, preceduto dall’annuncio diffuso dagli altoparlanti , le bandiere delle torrette dei bagnini sono state messe a mezz’asta .

Gli assistenti bagnanti sono saliti sui mosconi e in acqua con le spalle verso il mare hanno alzato un un remo rivolto alla spiaggia ; un gesto per testimoniare la loro vicinanza al dolore di una famiglia venuta a ferragosto per trascorrere una giornata di festa e che ha, purtroppo, visto sconvolgere per sempre la sua serenità.

In molti si sono allineati sulla batigia e con lo sguardo rivolto a quel mare , sabato calmo e piatto, ma giovedì agitato e tanto cattivo da strappare all’affetto di una famiglia due giovani vite .

Alla conclusione del minuto di raccoglimento, in tanti , con un lungo applauso, hanno salutato i due fratellini