La tragedia dei fratellini XU

Il Sindaco di Ortona, nel corso dell’evento New Model Today svoltosi in Piazza della Repubblica nella serata del 16 agosto 2019 , ha voluto stigmatizzare coloro che “ hanno voluto strumentalizzare “ la tragedia che ha strappato all’affetto dei loro cari due ragazzi cinesi di 11 e 14 anni .

I fratellini Zhen e Jiaheng Xu venuti sulle spiagge ortonesi per trascorrere una giornata di festa con la loro famiglia hanno purtroppo perso la vita il 15 agosto 2019 a causa del mare grosso nelle acque antistanti alla spiaggia libera del Foro a Ortona,

“ Se ci sono delle responsabilità è giusto che chi ha sbagliato paghi “ ha precisato il sindaco Leo Castiglione , che nel pomeriggio del 16 agosto, insieme alla consigliera comunale Nervegna, si è recato nella camera ardente a porgere le condoglianze ai genitori di Alessandro e Federico Xu .

“ questa è la risposta a chi pensa di strumentalizzare per fini personali – puntualizza - tutte le istituzioni devono fare di più, non è solo un sindaco che può risolvere un problema che ha delle sfaccettature che vanno al di la delle competenze di un sindaco “e tornando sul tema della sicurezza nelle spiagge libere “ sono tantissime le spiagge libere, occorre un impegno da parte di tutti, a partire da chi sta in alto per arrivare al territorio”

Garantire la sicurezza dei bagnati, anche nelle spiagge libere, è un impegno da perseguire per cercare di evitare il ripetersi di simili tragici eventi, ma la soluzione può essere trovata solo con un impegno di tanti.

Un impegno coordinato e strutturato in modo efficace ed efficiente, e non con interventi spot adottati sull’onda dell’emotività conseguente al verificarsi di una tragedia come questa , che , ovviamente, bisogna sempre cercare di prevenire, comunque .