OPERE DI CONSOLIDAMENTO

La giunta comunale ha licenziato il progetto per avviare i lavori che riguardano un primo intervento di messa in sicurezza del dissesto idrogeologico in contrada Santa Lucia. L’importante movimento franoso ha interessato a più riprese il colle, accentuandosi maggiormente in occasione delle calamità atmosferiche che hanno colpito il territorio ortonese nel gennaio 2017, giungendo all’emanazione di un’ordinanza sindacale con cui si dichiarava inagibile la palazzina denominata “Borgo la Valle”.

«Con questi lavori – commenta il Sindaco Leo Castiglione – avviamo un importante intervento atteso da tempo dai residenti di Santa Lucia. Si tratta di un finanziamento concesso a inizio anno attraverso la firma di una convenzione con la Regione che può essere utilizzato subito e rendicontato entro fine anno». ​ ​

In considerazione della vastità e dell’importanza del fenomeno, il Comune di Ortona tramite il suo ufficio tecnico, si è attivato per ottenere un intervento pubblico di consolidamento e messa in sicurezza del colle di Santa Lucia predisponendo e inviando in Regione nel marzo 2018 un progetto di intervento definitivo per una spesa complessiva di 626mila euro. La giunta regionale, in attesa dell’approvazione definitiva dell’intervento, ha concesso un finanziamento di 100mila euro per avviare una prima opera di messa in sicurezza. Su questa disponibilità economica il Comune ha affidato all’ingegnere Arnaldo D’Angelo, l’incarico di progettazione degli interventi che andranno a consolidare e mettere in sicurezza la zona interessata dalla frana.

«Si tratta di opere di ingegneria leggera – sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici Gianni Totaro – che quindi non comporterà nessun intervento con opere fisse ma l’utilizzo di palizzate in legno, terrazzamenti, opere di drenaggio e canalizzazione delle acque e rinaturalizzazione delle aree con piantumazione di alberi»

