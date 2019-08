Per il martedì della settimana di ferragosto : musica, sangria e sagra

Per il martedì della settimana di ferragosto

Il Rotaract Club di Ortona torna con la quarta edizione del SANGRIA VOLLEY

al Lido Dea Venere in Via Cervana, 1 Ortona dalle ore 13.30 per un pomeriggio all'insegna dello sport, del divertimento, della spensieratezza e della solidarietà.

Sabbia, sole, sudore e buona sangria saranno i protagonisti , si crea un drink team, si trova un nome simpatico lo si iscrive, al resto ci pensa il Rotaract Club di Ortona

La quota di partecipazione é di € 5,00: partecipando si aiuterà a sostenere il service "End Polio Now" per l'eradicazione della Poliomelite nel Mondo.

INFO E CONTATTI: FRANCESCA 328 483 8403 GIUDITTA 347 595 7378

Alle ore 15 (Stabilimento Dea Venere, Lido Saraceni) la presentazione del CD Mozart Piano Sonatas di Adriano Paolini (GLM Records) nell'ambito della manifestazione sportiva "Sangria Volley" organizzata dal Rotaract Club di Ortona.

Alle ore 21, nella sede dell’Istituto Tostiano sarà celebrata la premiazione del 2° Concorso Internazionale di composizione “Carlo Sanvitale” collegato al Music Day.

L’iniziativa è dedicata alla memoria di Carlo Sanvitale, storico presidente dell’Associazione Amici Della Musica “Guido Albanese” di Ortona, cui è intitolato anche il complesso che si esibisce ogni anno durante la manifestazione formato da: Giacomo De Grandis, Giulio Falcone, Giovanna Puca, voci; Giuditta Di Tollo, voce recitante; Giacomo Di Tollo, pianoforte; Max Strausswald, direzione.

Durante la serata verranno presentati anche i libri La Tigre Di Jim, Avventura sul Monte Amaro e II Grande Guerriero di Antonio Di Giacomo (Tabula Fati Edizioni)

Inoltre dalle 21 alle 23 dal 12 al 18 agosto compresi è aperto Museo Tosti.

Al quartiere Terravecchia continua la Sagra degli Antichi sapori giunto alla 24^ edizione

A Palazzo Farnese fino al 24 agosto dal martedì alla domenica dalle 18.00 alle 24.00 si può visitare la mostra “Orizzonti Diversi " - organizzata dall'Associazione Arte e Trabocchi in collaborazione con l’associazione il Comune delle Idee ed il comune di Ortona

Per il resto della settimana vari altri eventi per dettagli sono

nel cartellone dell’estate ortonese al quale si affianca il carlellone del “ testro in festa “

ESTATE 2019 Ortona il calen... by ON on Scribd