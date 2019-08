Per il lunedì della settimana di ferragosto vari gli eventi per trascorrere la serata a Ortona

Alla Torre della loggia in scena la Ortona del 1582. "Una scia di sangue accoglie l’arrivo di Margherita d’Austria…”La storia de “La Madama” scritta da Antonio Tenisci, con la Regia di Massimo Paolucci, un giallo di intrighi e passioni tinti di vino rosso, immersi nell’atmosfera regale della Torre della Loggia dove ci sarà la cena con delitto storico in collaborazione con Antichi Sapori.

Al Museo Tosti a Palazzo Corvo si conclude, con il concerto del 12 agosto, ore 21.30 , la masterclass di canto tenuta dal Maestro Maurizio Torelli con gli allievi della prestigiosa CUC seguiti anche da due docenti della Communication University of China di Pechino

I giovanissimi ragazzi (7 allievi) accompagnati al pianoforte dal maestro Michele Natale proporranno al pubblico una miscellanea di brani di tradizione italiana.

Dalle ore 24 vi sarà l’apertura straordinaria del Museo e Giacomo Di Tollo presenterà il CD Opera Session (Andromeda Records).

L’iniziativa prevede la prenotazione: 3287023452

Prosegue la Sagra degli Antichi Sapori