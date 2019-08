UNA SOSTA TELEFONATA

Da questa mattina i parcheggi a pagamento del comune di Ortona offrono la possibilità del pagamento tramite smartphone grazie a EasyPark, il servizio di mobile parking più diffuso in Italia e in Europa. È quindi possibile pagare la sosta sulle strisce blu tramite l’app EasyPark, scaricabile per iOS, Android e Windows Phone, con estrema facilità e rapidità.

«Con questo servizio – commenta il sindaco Leo Castiglione – offriamo diversi vantaggi per gli utenti e i turisti che potranno utilizzare in modo più agevole i parcheggi a pagamento presenti sul territorio comunale e in particolare ai lidi. Sarà anche più agevole per vigili e ausiliari del traffico, verificare la corretta attivazione della sosta tramite il semplice controllo della targa​ dell’auto».

Con questa app l’utente risparmia tempo nelle operazioni di sosta, può prolungare la durata della sosta direttamente dal proprio cellulare, ovunque si trovi, o interromperla anticipatamente al rientro in auto, limitando il costo del parcheggio alla sosta effettivamente consumata, nel rispetto delle tariffe stabilite dall’amministrazione comunale, infine può utilizzare il servizio in altre 1200, di cui 360 in Italia e tra queste Pescara, Lanciano, Vasto, San Vito Chietino, Casalbordino, Roseto degli Abruzzi e Giulianova.

«Desideriamo innanzitutto ringraziare l’amministrazione comunale che ha permesso di attivare il nostro servizio anche ad Ortona – dichiara Giuliano Caldo, general manager di EasyPark Italia - Con la nostra app, l’utente può gestire la sosta comodamente dal proprio cellulare, senza perdite di tempo e stress. Attivare la sosta con EasyPark è molto semplice ed intuitivo, bastano davvero pochi click».

Per utilizzare EasyPark, è necessario registrarsi tramite l’app o dal sito www.easyparkitalia.it, e acquistare un credito di sosta, ricaricabile, con carta di credito o prepagate dei circuiti Visa o Mastercard, oppure PayPal. Il costo del servizio EasyPark prevede una commissione di 19 centesimi a sosta che si aggiungono all’importo della sosta consumata mentre per chi utilizza spesso il servizio è possibile optare per un canone fisso senza nessuna commissione sulle singole soste, da attivare attraverso i canali informativi della società.

Per maggiori informazioni: www.easyparkitalia.it