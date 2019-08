Gianluca Coletti - vicenda PRG/accertamenti ICI - la Cassazione riconosce ancora una volta la correttezza dell’operato dell’Amministrazione Comunale

La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n.18368/19, depositata il 9 luglio scorso, ha

nuovamente riconosciuto la correttezza dell’accertamento ICI sulle aree rese edificabili dal PRG adottato nel 2007, approvato dalla Giunta Comunale con l’ormai famosa deliberazione n. 96 del 29 luglio 2011.

La Cassazione ha rigettato il ricorso proposto contro una sentenza della Commissione Tributaria

Regionale che aveva riconosciuto la correttezza dell’operato del Comune di Ortona in merito alla

vicenda degli accertamenti ICI per gli anni 2008 – 2010 relativi ai terreni divenuti edificabili con

l’adozione del nuovo PRG. È stato confermato che la destinazione urbanistica dei terreni non è stata

travolta dall’annullamento da parte del TAR Abruzzo del PRG approvato dal Comune di Ortona nel

marzo 2012, in quanto il PRG adottato nel dicembre 2007 è rimasto pienamente in vigore.

“Da sempre – dichiara il coordinatore di Ortona Popolare ed ex Assessore al Bilancio e all’Urbanistica

del Comune di Ortona, Gianluca Coletti – abbiamo informato correttamente la cittadinanza sulla

vicenda del PRG e degli accertamenti ICI/IMU, evitando qualsiasi facile strumentalizzazione politica

a nostro favore. Quanto accaduto in merito alla vicenda degli accertamenti ICI 2008 – 2010 conferma

la correttezza dell’operato dei dirigenti e dei funzionari del Comune, nonché certifica che la nostra

impostazione del procedimento di revisione del PRG, ripresa dall’attuale Amministrazione, è stata

corretta”.

“Abbiamo sempre stigmatizzato – continua Gianluca Coletti – alcuni tentativi grossolani e

malriusciti, anche di ex amministratori comunali, di utilizzare questa vicenda per continuare una

sterile campagna denigratoria nei confronti del nostro lavoro”.

“Siamo certi – conclude Gianluca Coletti – che l’Amministrazione comunale vorrà procedere a

controdedurre velocemente le osservazioni al PRG e approvare entro l’anno il nuovo strumento

urbanistico, non consentendo nuovamente l’introduzione con le stesse osservazioni di tutti quegli

elementi di criticità, come ad esempio un dimensionamento illegittimo, violazioni delle norme

urbanistiche nazionali e regionali o il mancato rispetto della gerarchia dei piani sovraordinati, che in

passato hanno comportato l’illegittimità dello strumento urbanistico e il conseguente annullamento

da parte del Giudice amministrativo. La condivisione del nostro lavoro da parte di persone di buona

volontà e di buon senso ha fatto vincere la buona politica nell’interesse della comunità ortonese.

Come sempre, siamo a disposizione per qualsiasi confronto pubblico su questo e su qualsiasi altro

argomento che riguarda gli interessi della comunità orton