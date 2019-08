Giovedi : Calici di Stelle , Street soccer e interventi musicali al teatro

Per il giovedi a Ort0na:

40 Cantine del Movimento Turismo del Vino Abruzzo ad Ortona per Calici di Stelle

per l’evento regionale di Calici di Stelle in programma giovedì 8 Agosto dalle ore 20.30 all’interno del suggestivo Castello Aragonese

al teatro Tosti interventi musicali a cura dell’Istituto Nazionale Tostiano

allle 20 al Piazzale stadio - Bar Muffin Street soccer in arena 3vs3

Inoltre, o gni giovedì, fino al 29 ago: Degustando in Bottega un evento da non perdere per conoscere e scoprire i migliori sapori della gastronomia locale ed i vini autoctoni della Regione!

e Experimenta, il Laboratorio di Carta fatta a Mano, gestito dall'associazione ANFFAS Onlus di Ortona

Per partecipare al Laboratorio è necessario prenotare:

IAT Informazione & Accoglienza Turistica - t. 085 9063841 - iat.ortona@abruzzoturismo.it - turismo@comuneortona.ch.it

Per scoprire Ortona e la costa pedalando naturalmente

ora ci sono le ebike a noleggio presso l’Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica

Pacchetti da 3 ore, mezza giornata e 1 day