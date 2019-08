E-BIKE ORTONA

Sono già numerose le richieste di noleggio per il nuovo servizio di bici elettriche organizzato dall’amministrazione comunale e dall’azienda ortonese Car Point. Un progetto che mette insieme l’intraprendenza privata con la volontà e l’iniziativa pubblica di valorizzare la mobilità leggera e arricchire l’offerta turistica del territorio.

«L’iniziativa rappresenta un punto di partenza – sottolinea il sindaco Leo Castiglione – per il nostro Comune che da due anni può vantare il riconoscimento della FIAB di ComuniCiclabili con il percorso di pista ciclopedonale sulla costa che per ora congiunge il lido Saraceni con Punta Lunga e che potrà estendersi fino al lido Riccio con un progetto in fase di studio, mentre a sud fino a Vasto con la via Verde della costa dei trabocchi, con i lavori di realizzazione da parte della Provincia in via di ultimazione. Con questo nuovo servizio possiamo offrire una attrattiva turistica ulteriore per visitare il nostro territorio e grazie anche all’investimento e alla collaborazione di una azienda ortonese».

Il servizio di noleggio delle bici elettriche è gestito attraverso l’ufficio turistico del comune di Ortona in piazza della Repubblica a cui bisogna rivolgersi per affittare le bici, 5 mountain bike e 2 city bike con relativi caschi e sono previste tre fasce di noleggio della durata di 3 ore, mezza giornata dalle 9 alle 13 oppure dalle 15:30 alle 19:30, giornata intera dalle 9 alle 19:30, con un costo che varia da 25 a 35 euro.

«Dopo questa prima esperienza l’obiettivo – dichiara l’assessore Cristiana Canosa – è quello di sviluppare e incentivare la mobilità leggera prevedendo sul territorio 3 postazioni per il noleggio delle bici elettriche, insieme a quella del centro urbano di Ortona Welcome, dovremo allestire altre due postazioni sui lidi del Riccio e Saraceni. Le bici sono nuove e offrono una lunga autonomia con la pedalata assistita in modo da visitare il territorio, la costa e soprattutto andare al mare passeggiando in bicicletta»

