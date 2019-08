Volley Junior: Luca Liberatoscioli per guidare la Serie C

Sarà Luca Liberatoscioli Classe 82, abruzzese purosangue (è di Guardiagrele) ad avere il compito di guidare le Ragazze Impavide nel prossimo campionato di Serie C Interregionale (Abruzzo/Molise).

Bel colpo per la Volley Junior che in Luca Liberatoscioli trova un coach di grande esperienza nel volley in rosa. La sua carriera comincia nell’olimpo del volley femminile, nella stagione 2009/2010 è infatti assistente allenatore presso la Scavolini Pesaro di A1, squadra che in Europa disputa la Champions League. Nella stagione successiva 2010/2011 Luca lascia l’Italia e sbarca sulla riva opposta dell’Adriatico. In Croazia sarà assistente allenatore con la ZOK Split1700 (Spalato) militante nel campionato di serie A1 Femminile. Proprio a Spalato Luca

riceve il “battesimo del Fuoco” esordendo da primo allenatore in due gare di Champions League (Fenerbahce Istanbul – Split e Split – Dinamo Moscow). Conclusa l’esperienza croata, Liberatoscioli torna in Italia ed

è impegnato prima a Montecchio (PU) in Serie C e poi ad Ostia (Roma) dove è responsabile del settore giovanile e primo allenatore in Prima Divisione e Serie D. Sempre ad Ostia sarà coach in seconda in serie B1.

Sul litorale romano, Luca partecipa alle finali nazionali Under 16 e Under 18. Salutata Ostia, Coach Luca si sposterà di poco, per rimanere due stagioni legato al Volley Club Frascati dove si occuperà

sostanzialmente di tutta la trafila, dalla prima squadra al settore giovanile arrivando a disputare altre due finali nazionali, questa volta di categoria Under 16 e Under 14.

Arriva quindi la chiamata di Ortona per Luca Liberatoscioli che in riva all’Adriatico non si occuperà soltanto di Serie C, perché il neo-coach Liberatoscioli avrà cura anche della Prima divisione e dei settori Under 16 e 18.

«Sono davvero contento dell’opportunità che la Volley Junior mi offre e per questo ringrazio molto la dirigenza. Finalmente allenerò nel mio Abruzzo e sono pronto ad accettare la sfida. In allenamento mi piace

“rompere gli schemi”, non vedo l’ora di cominciare a lavorare e portare ad Ortona tutta l’esperienza che ho maturato in questi anni».

E se Coach Luca sarà il volto nuovo della Volley Junior, tante sono invece le conferme all’interno dello staff tecnico. Sara Ortolano affiancherà Mister Liberatoscioli per la Serie C e l’Under 18 mentre

Pina Menè sarà sua assistente per la Prima Divisione e Under 16. La stessa Menè avrà il compito di instradare le giovanissime avendo cura del settore Under 12 coadiuvata da Vincenzo Taggio.

Confermatissimo anche Gervasio Iurisci che con l’aiuto di Taggio allenerà le ragazze dell’Under 13 e 14.

Mister Luca Liberatoscioli è dunque un valore aggiunto in un motore, quello della Volley Junior, che ha come obiettivo primario quello della crescita delle giovani atlete e che lo fa, come sempre, in perfetta armonia.