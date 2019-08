VENDITA PUBBLICA

È stato pubblicato sulla pagina web del comune di Ortona il bando e la relativa documentazione per partecipare alla prossima asta pubblica su dodici lotti di beni immobili di proprietà comunale. Gli immobili fanno parte del “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2019” approvato dal Consiglio comunale con delibera n.6 del 25 febbraio 2019 e n.34 dello scorso 15 giugno e su cui l’ufficio servizi finanziari ha predisposto il bando pubblico per la vendita di alcuni immobili di proprietà comunale suddivisi in dodici lotti. L’asta pubblica è prevista per il giorno 23 settembre alle ore 10 presso l’aula consiliare del Municipio mentre le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo entro le ore 12 di lunedì 16 settembre. Il bando nello specifico prevede l’alienazione di diversi immobili comunali, suddivisi in magazzini ubicati in via della Speranza, via Cadolini e via Cavour, una porzione di appartamento in via della Speranza, l’ex edificio scolastico di contrada Colombo, i locali dell’ex Pretura in piazza Risorgimento e due terreni in via Margherita D’Austria.

«Il piano delle alienazione e valorizzazioni di proprietà comunali – dichiara l’assessore al Bilancio Francesco Falcone – ha già dato buoni riscontri con la conclusione di alcune vendite immobiliari e sono convinto che anche quest’asta avrà un risultato positivo». ​ ​

L’asta pubblica si svolgerà attraverso il sistema delle offerte segrete in aumento, rispetto al prezzo a base d’asta fissato per i singoli lotti che vanno da un minimo di 16mila e 200 euro per un terreno di via Margherita D’Austria ad un massimo di 425mila euro per la struttura dell’ex Pretura. I concorrenti che intendono partecipare all’asta dovranno inviare il plico contenente l’offerta, a mezzo di raccomandata postale o mediante agenzia di recapito autorizzata, o a mano, presso l’ufficio protocollo del Comune. Per maggiori informazioni il bando con i moduli per la partecipazione all’asta sono pubblicati sul sito istituzionale dell’ente (www.comuneortona.ch.it).