Il Prefetto di Chieti - Dr. Giacomo BARBATO in visita alla Capitaneria di porto di Ortona – inaugurato il nuovo pontile Guardia Costier

Nella giornata di ieri 01 agosto 2019, la Capitaneria di porto di Ortona ha ricevuto la visita di Sua Eccellenza il Prefetto di Chieti, Dott. Giacomo BARBATO che, per la prima volta dal suo insediamento, ha avuto modo di visitare il porto di Ortona e la sede della Guardia Costiera.

Nel corso della visita, sono state illustrate le principali operazioni svolte e tuttora in corso; in merito a tali attività il Prefetto ha espresso un sincero apprezzamento per quanto fatto quotidianamente a beneficio della collettività.

Nella medesima giornata è stato ufficialmente inaugurato il nuovo pontile delle Unità Navali della Guardia Costiera nel porto di Ortona.

La breve e sobria cerimonia, conclusasi con la benedizione impartita da Don Pino GRASSO e col taglio del nastro da parte della piccola Fiammetta in qualità di madrina, ha visto, oltre la presenza del Sig. Prefetto, anche la partecipazione del Presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Adriatico Centrale Sig. Rodolfo GIAMPIERI, del Sindaco di Ortona Sig. Leo CASTIGLIONE e del Comandante in II della Capitaneria di porto di Pescara, Capitano di Vascello Enrico MACRÌ in rappresentanza del Direzione​ Marittima dell’Abruzzo, Molise ed Isole Tremiti.

Nel discorso pronunciato in tale occasione, il Comandante della Capitaneria di porto di Ortona, Capitano di Fregata Giuseppe MARZANO, ha sottolineato l’importanza per l’intera collettività di poter disporre di un sistema di ormeggio che renda più tempestivi e veloci gli interventi e consenta, al contempo, di poter far sbarcare più agevolmente persone che dovessero necessitare, come spesso avviene in caso di codici di emergenza su unità navali in transito, di un trasporto sanitario d’urgenza in barella.

Questo importante risultato, ha sottolineato il Comandante MARZANO, è frutto della sensibilità che l’Autorità di sistema portuale ed, in particolare, il Presidente Giampieri ed il Segretario generale Avv. Paroli, hanno manifestato da sempre verso la scalo ortonese.

Nel suo intervento, il Presidente Giampieri ha ribadito la massima attenzione sul porto frentano; l’installazione dei pontili è solo uno dei tanti lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione già avviati, frutto della sinergia tra le Istituzioni, Autorità Marittima ed Autorità di Sistema, che collaborano nell’interesse di quanti sul porto lavorano ed investono.

Al termine della cerimonia, cui hanno partecipato anche il Sig. Davide TUCCI quale presidente del Comitato porto, nonché una nutrita rappresentanza di Autorità locali e di operatori e concessionari portuali, le Autorità presenti sono state accompagnate in una visita guidata alle strutture dello scalo marittimo.”

C.s.