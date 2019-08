Tombesi con i giovani, a gonfie vele

Si è concluso con un grande successo il IV stage giovanile organizzato dalla Tombesi per scovare giovani talenti del territorio. Nelle giornate di mercoledì 31 luglio e giovedì 1 agosto, più di 40 ragazzi si sono allenati agli ordini dei tecnici Filippo Della Valle e Luca Rampino, mostrando tutte le proprie qualità tecniche e fisiche. Ad osservarli, in prima linea, anche il responsabile del settore giovanile della Tombesi, Davide Di Giovanni:

“Siamo molto contenti tutti, sia io e la società quanto gli allenatori, Filippo e Luca. Innanzitutto, per la risposta numerica che abbiamo ricevuto e superiore alle nostre attese. Poi, perché finalmente, dopo troppi tentativi a vuoto, Ortona ha risposto: specie tra i ragazzi che comporranno l’Under 17, quasi tutti sono di Ortona e questo non può che farci piacere. In terzo luogo, con questi numeri possiamo confermare quanto già avevamo annunciato, e cioè che nella prossima stagione la Tombesi avrà anche una formazione Under 17, e per di più composta da ottimi elementi, tra i quali sono convinto che si segnaleranno anche ragazzi più giovani, classe 2005, che hanno già tutto per fare bene e verranno aggregati ai compagni più grandi. Inoltre, anche l’Under 19 ne esce rafforzata, con innesti importanti e, in alcuni casi, inaspettati: ragazzi di Ortona che, si può dire, sono venuti fuori dal nulla e che ci hanno stupiti per le loro qualità. Ora abbiamo numeri davvero importanti, che ci obbligano ad organizzare presto una nuova riunione, nella quale decidere la composizione delle due squadre Under 17 e Under 19. Alla Tombesi siamo convinti che nello sport, come nella vita, l’umiltà sia una dote fondamentale e debba essere sempre presente, ma pur rimanendo umili non possiamo non dirlo: il nostro settore giovanile per la stagione 2019/2020 sarà di ottimo livello e abbiamo tutte le potenzialità per toglierci delle belle soddisfazioni”.

GIUSEPPE MROZEK