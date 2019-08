Al via la vendita dei biglietti della stagione di prosa del Teatro Tosti

Dopo l’avvio della campagna abbonamenti della stagione di prosa partita, quest’anno, con largo anticipo lo scorso 2 giugno, da sabato 3 agosto saranno in vendita, al botteghino del Teatro Tosti, i biglietti della stagione di prosa del Teatro Tosti curata dalla Compagnia dell’Alba, diretta da Fabrizio Angelini e da Gabriele De Guglielmo, in collaborazione con l’ACS Abruzzo, per la direzione artistica di Zenone Benedetto.

Il cartellone prevede a partire da ottobre, sette appuntamenti di prosa con volti noti al grande pubblico come Giuseppe Pambieri, Paola Quattrini, Cochi Ponzoni, Erika Blanc, Cesare Bocci, Gli Oblivion, Alessandro Preziosi, Ettore Bassi, Simona Cavallari.

Nei prossimi giorni saranno poi via via messi in vendita anche i biglietti degli altri appuntamenti che compongono la variegata stagione del Teatro Tosti. Ampio spazio sarà dato

ai concerti, al cabaret, al balletto, al musical e al teatro del territorio.

Il botteghino sarà aperto sabato 3 agosto dalle ore 18 alle ore 20.

Lunedì 5 agosto il botteghino resterà chiuso per riaprire il 6 agosto con l’orario 21.30/23.00 che sarà anticipato di mezz’ora, alle 21.00, in occasione degli spettacoli previsti all’interno della

manifestazione “Teatro in festa” organizzata dall’Accademia dello Spettacolo in collaborazione con il Teatro Tosti e la Compagnia dell’Alba.

Il consueto orario invernale riprenderà a settembre. Per maggiori informazioni si può chiamare lo 085/4212125, o visitare il sito www.teatrotosti.it e i canali social del Teatro Tosti.