Pescara presso il lido Stella D’Oro, selezione di New Model Today on the beach, al primo posto Cristina Yaremchuk di Ortona.

Pescara, ospita una selezione del concorso New Model Today on the beach, organizzata al Lido Stella D’Oro del titolare Giuseppe Monti, in collaborazione con l’agenzia regionale del concorso, in una serata dove le modelle oltre ai soliti tacchi si sono anche cimentate in una bella sfilata a piedi nudi sulla sabbia.

La giuria presieduta da Giuseppe Monti, in collaborazione con altri giurati fra cui Camillo Del Romano scouting di concorsi di bellezza, ha decretato il seguente verdetto: , al primo posto con Fascia “New Model Today Stella D’Oro”vince Cristina Yaremchuk di Ortona,

(Giuseppe Monti , Cristina Yaremchuk e Ilenia Memmo )

al secondo posto con fascia “Masi Calzature” vinta da Alisia Caporale di Chieti, fascia “Buonumore Pasticceria” vinta da Luana Loviglio di Lanciano, fascia “Vola Volè Cantina Orsogna”, fascia “Pizzone Bevande” vinta da Ester Aiello di Francavilla (Ch); fascia “Acqua Molisia” vinta da Ilenia Ciccocioppo di Lanciano , fascia “Palmas Beach” vinta da Ilaria De Nardis i di San Vito, fascia “il Lampioncino” vinta da Ioana Ungureanu di Sant’Eusanio, fra le concorrenti presente anche Federica Bellicano di Ortona, già vincitrice della prima finale regionale.

Le altre ragazze in gara sono state: Stella Chiappano, Matilde D’Alessandro, Luna Yulika Martina Presutti, Jessica Braralli, Eliana Braccia e Mara Staniscia,

La conduzione della serata affidata a Massimo Urru, alla regia moda Ilenia Memmo, le foto gentilmente curate da Alessandro Tornese e Mariano Fasciani, per le acconciature Loretta D’Annunzio.

La finale regionale di New Model Today Abruzzo si terra il 16 agosto ad Ortona in Piazza della Repubblica.